توقعات بأن تستحوذ الطائرات الروسية المسيرة على ما يصل إلى 10% من سوق الأسلحة العالمي

صرح دميتري شوغايف، مدير الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، بأن روسيا تخطط على المدى المتوسط ​​للحصول على 10٪ من سوق الأسلحة العالمية من خلال طائرات استطلاع وهجوم مسيرة.

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وقال شوغايف قبيل انطلاق معرض "ماكس - 2021" الدولي للطيران والفضاء: "على المدى المتوسط​، نخطط للحصول على ما يصل من 10٪ من السوق الدولية من خلال طائراتنا الاستطلاعية والهجومية المسيرة، وتتوفر لذلك كل المقدمات الضرورية".

ولفت إلى وجود اهتمام كبير في الوقت الحالي من قبل أصحاب الحجوزات لاقتناء الطائرات المسيرة في سوق الأسلحة، مضيفا أن "روسيا تقوم بتصدير طائرات استطلاع صغيرة من دون طيار لعدد من البلدان، ولدينا عقود جديدة لتصدير دُفعات تالية من هذه الصناعات. ونتوقع أيضا في المستقبل القريب، العقود الأولى لتصدير طائراتنا المسيرة الهجومية إلى الخارج".

وتعرض روسيا حاليا للتصدير طائرة مسيرة وتجهيزاتها من طراز "أوريون – إي"، في نسخ للاستطلاع والهجوم، كما يجري عرض طائرات استطلاع من طرازي "يليرون" و"أورلان" للتصدير.

وتطور روسيا إضافة إلى ذلك، الطائرة المسيرة الهجومية الثقيلة "ألتيروس" والطائرتين المسيرتين "سيريوس" و"غروم"، والطائرة المسيرة النفاثة الثقيلة "أوخوتنيك" وطائرات أخرى.

يشار إلى أن معرض "ماكس 2021" للصناعات الجوية يعقد في الفترة من 20 إلى 25 يوليو في مطار جوكوفسكي بالقرب من موسكو.

المصدر: نوفوستي