رغم تراجعها.. توقعات بارتفاع بيتكوين وهيمنتها في الأعوام القادمة

توقع تقرير نشره موقع finder.com المتخصص في مقارنة التمويل الشخصي هيمنة عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بحلول العام 2050.

ورغم تداولها أخيرا بأقل من 32000 دولار واتجاهها نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، واستمرار انخفاضها مع تراجع أسعارها، توقع 54% من 42 خبيرا في مجال العملات المشفرة شملهم استطلاع للرأي، أنه بحلول العام 2050 ستهيمن عملة بيتكوين على التمويل العالمي.

وحسب ما جاء في التقرير، يعتقد الخبراء أن بعض البلدان ستستفيد من بيتكوين عملة أساسية مع التداول الثابت وسهولة تحويل الأموال، وسيكون من المفيد الانتقال إلى نموذج غير مصرفي متأصل في هذا النظام البيئي.

ويتوقع أن تتجاوز عملة بيتكوين العملات الورقية بحلول عام 2025، عندما سيبلغ سعرها 150 ألف دولار.

كما يعتقد 55% من أعضاء لجنة الخبراء المذكورة أن بيتكوين ستصبح العملة المفضلة في الدول النامية، حيث بات الفنزويليون يستخدمونها وسيلة للتغلب على التضخم المفرط الذي تعاني منه البلاد، إلا أن 44% من 41 مشاركا في الاستطلاع لا يعتقدون أن فرط تداول العملات المشفرة سيحدث.

يذكر أن بيتكوين تراوح بين 30 ألف دولار و40 ألفا لأشهر، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بواقع 65 ألف دولار منتصف أبريل 2021.

المصدر: موقع finder.com