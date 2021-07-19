بايدن عن ارتفاع الأسعار في بلاده: متوقع ومؤقت

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الارتفاع الحالي في أسعار المواد الاستهلاكية في بلاده "متوقع ومؤقت"، في مسعى منه لتهدئة المخاوف من ارتفاع كبير ومستدام لمعدل التضخم في البلاد.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن "ارتفاع الأسعار الذي نشهده بغالبيته متوقع ومؤقت"، عازيا هذه الظاهرة إلى التعافي الاقتصادي الذي يطرح "تحدياته" على صعيد الإمدادات.

وأضاف: "في الحقيقة لا يمكن إنعاش الاقتصاد العالمي من دون توقع حصول ذلك"، مشيرا للنقص الحاد المسجل حاليا في أشباه الموصولات والذي "أبطأ الإنتاج في قطاع صناعة السيارات مما رفع بشكل موقت أسعارها".

واعتبر بايدن في الخشب المستخدم في قطاع البناء مثالا آخر على ذلك، قائلا إن الأسعار "ارتفعت في بداية الانتعاش لكن في الأسابيع الأخيرة انخفضت بأكثر من 50 بالمئة"، مؤكدا أن إدارته "يقظة".

المصدر: "أ ف ب"