 
مباشر

المفوضية الأوروبية تتحرك ضمن منظمة التجارة العالمية ضد العقوبات الروسية

مال وأعمال

المفوضية الأوروبية تتحرك ضمن منظمة التجارة العالمية ضد العقوبات الروسية
Reuters DENIS BALIBOUSE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qv65

توجهت المفوضية الأوروبية إلى منظمة التجارة العالمية بطلب اتخاذ إجراءات ضد ما وصفته بـ"تمييز الشركات الحكومية الروسية ضد المصدرين الأوروبيين".

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إن الاتحاد الأوروبي طلب إجراء مشاورات مع موسكو بشأن الإجراءات الروسية التي تمنع على الشركات والمؤسسات الحكومية الروسية بيع الخدمات والبضائع للشركات الأوروبية.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تلك الممارسات تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن تأثير الإجراءات التي اتخذتها روسيا "ملموس للغاية"، حيث قدرت المزادات التي أجرتها الشركات الحكومية الروسية في 2019، والتي لم تكن للشركات الأوروبية فرصة للمشاركة فيها، بـ23.5 تريليون روبل (313.3 مليار دولار).

يذكر أن روسيا اتخذت إجراءات، شملت حظر استيراد المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الأوروبية ضد موسكو التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم لروسيا.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال "الخط المباشر" مع المواطنين في يونيو الماضي إلى أن روسيا تمكنت من تعزيز سيادتها الاقتصادية، وأن الاتحاد الأوروبي تكبد خسائر ملموسة جراء العقوبات الروسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا