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للمرة الأولى في أكثر من شهر.. النفط يهبط دون مستوى 71 دولارا

مال وأعمال

للمرة الأولى في أكثر من شهر.. النفط يهبط دون مستوى 71 دولارا
Reuters
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط اليوم الاثنين تراجعها، حيث سجل مزيج "برنت" قراءة دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 يونيو الماضي.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 3.56% إلى 70.97 دولار للبرميل، وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها الخام العالمي مستوى كهذا منذ 10 يونيو الماضي. 

كذلك تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.97% إلى 68.72 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".

وجاء الانخفاض بعد أن اتفقت مجموعة "أوبك+" على زيادة الإنتاج ما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بعض دول العالم.

المصدر: تاس

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