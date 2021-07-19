روسيا تصدر الحليب ومنتجاته إلى موزمبيق

حصلت روسيا على حق تصدير الحليب ومنتجات الألبان إلى موزمبيق، وفقا لما ذكرته هيئة الرقابة الزراعة الروسية "روس سيلخوزنادزور" في بيان اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان، إنها اتفقت مع وزارة الزراعة والأمن الغذائي في جمهورية موزمبيق على الشهادة البيطرية لتصدير الحليب ومنتجات الألبان من روسيا إلى أراضي موزمبيق.

ويتعين على الشركات المهتمة بتصدير هذه المنتجات إلى موزمبيق الخضوع لفحص من قبل هيئة "روس سيلخوزنادزور"، وبعد الفحص سيتم إدراج الشركات في سجل خاص كذلك سيتوجب على تقديم مجموعة من المستندات لوزارة الزراعة في موزامبيق.

المصدر: نوفوستي