المنتدى الاقتصادي.. "الفرص الجديدة للشرق الأقصى في العالم المتغير"

سيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي السادس في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر في فلاديفوستوك. الموضوع الرئيسي هو "الفرص الجديدة للشرق الأقصى في العالم المتغير".

وقال نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي - الممثل المفوض لرئيس الاتحاد الروسي في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية ، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي يوري تروتنيف إن: "المنتدى هو أحد الأدوات الهامة لتنمية الشرق الأقصى بأكمله. وتتمثل مهمته الرئيسية في جذب المستثمرين والحصول على مردود من الأعمال التجارية: إلى أي مدى ننجح في تشكيل آليات دعم فعالة، وما هي التدابير التي لا تزال مطلوبة لبناء مؤسسات جديدة ، وإنشاء أماكن جديدة، وتطوير اقتصاد مناطق الشرق الأقصى ".

ويضيف "إن المنتدى يساعد على القيام بأعمال لجذب الاستثمارات ، وتطوير أنظمة تفضيلية ، وخلق الظروف الأكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة الكبرى. وبفضل االفعالية إلى حد كبير ، يتم تنفيذ أكثر من 2.6 ألف مشروع استثماري في الشرق الأقصى اليوم ، وقد تم بالفعل تشغيل أكثر من 400 منها ، وبالتالي تم بالفعل استثمار 1.8 تريليون روبل من الاستثمارات في اقتصاد المنطقة الكبرى، وتم خلق أكثر من 77 ألف فرصة عمل.

في عام 2020 ، لم يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا ، مما أثر على العمل مع المستثمرين وقلل من عدد اتفاقيات الاستثمار المبرمة. نأمل أن يعقد المنتدى هذا العام. لهذا ، سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى. في الوقت نفسه ، ساهمت الحقائق الجديدة في التغيير في أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي ، كما يقول يوري تروتنيف.

المصدر: RT