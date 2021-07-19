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روسيا.. ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف والمراوح إلى أعلى مستوى في 10 سنوات

مال وأعمال

روسيا.. ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف والمراوح إلى أعلى مستوى في 10 سنوات
Sputnik
صورة تعبيرية
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كشف دراسة لشركات متخصصة في مبيعات التجزئة الإلكترونية ارتفاع الطلب على المكيفات والمراوح الهوائية في روسيا هذا الصيف إلى أعلى مستوى في السنوات العشر الماضية.

وتأتي زيادة الطلب في ظل موجة حر شديدة تشهدها مدن روسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

وقالت الدراسة إنه تم بيع حوالي 251 ألف جهاز للتكيف بقيمة 5 مليارات روبل خلال الشهر ونصف الشهر الماضية، وهو مستوى أعلى عن مجموع مبيعات الأشهر الستة الأولى من 2021 وأشهر الصيف في السنوات العشر الماضية.

(الدولار = 74.3 روبل)

المصدر: نوفوستي

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