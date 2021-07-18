وزير التموين المصري: لدينا احتياطي من السكر والزيوت يكفي لأكثر من 6 شهر

قال وزير التموين المصري علي مصيلحي عبر قناة تلفزيونية محلية يوم الأحد، إن مصر لديها احتياطي من السكر والزيوت النباتية يكفي لتغطية استهلاك 6.2 شهر.

وأشار مصيلحي بمداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" إلى اطمئنان الرئيس السيسي على المخزون الاستراتيجي من السلع والذي يصل إلى 6.2 شهر في السكر والزيت، وعامين في اللحوم، لافتا إلى تطرق الرئيس خلال الاجتماع لتطوير شركة "قها" ودمجها مع شركة "إدفينا" خلال شهر بعد العيد.

وتوجه بالشكر لوزارة الأوقاف، قائلا إنه تم التعاقد معها على مليون كيلوغرام لحوم من صكوك الأضاحي، أي ما يعادل ألف طن من اللحوم.

وأضاف أن الأضاحي سيتم ذبحها بالمجازر الآلية التابعة للوزارة تحت إشراف الأوقاف، مشيرا إلى توزيع اللحوم بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتضامن على الفئات الأكثر احتياجا.

وفي سياق آخر، أكد أنه لا تغيير في منظومة الخبز وحق المواطن محفوظ، مشيرا إلى خضوع المنظومة حاليا للدارسة إلا أنه لم يتم تغييرها أو تطبيق أي تعديل جديد عليها.

المصدر: وكالات