وزير النفط الإيراني: على "أوبك+" عدم تجاهل عودة نفطنا إلى الأسواق

اعتبر وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أن مجموعة "أوبك بلس" لا تستطيع أن تتجاهل موضوع عودة إيران إلى أسواق النفط العالمية بعد رفع الحظر عن البلاد.

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وفي تصريح للصحفيين، عقب اجتماع "أوبك بلس" التاسع عشر اليوم الاحد، أشار زنكنة إلى تعليق الدورة الثامنة عشرة لهذا الاجتماع إثر معارضة الإمارات، وقال: "إننا اليوم اتفقنا على زيادة إنتاج الخام إلى 400 الف برميل شهريا".

وأضاف الوزير أنه "لا علاقة للنقاش مع الإمارات، بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية".

ولفت زنكنة، إلى أن الأشهر الـ15 القادمة ستشهد زيادة بواقع 5.8 مليون برميل في سقف الإنتاج، وأن اجتماع "أوبك+" القادم سيعقد في أول سبتمبر المقبل.

وشدد على أن عودة إيران وسط هذه المستجدات "أمر هام لا يمكن لمجموعة أوبك بلس تجاهله"، مبينا أن حجم إنتاج الخام الإيراني سيشهد نموا كبيرا بعد رفع الحظر عن البلاد.

واعتبر زير النفط الايراني أنه ليس شرطا أن يؤدي قرار مجموعة "أوبك+" الأخير إلى صعود أسعار النفط، غير أنه لن يحدث عدم توازن في الأسعار أيضا.

وأوضح أن المطلوب من "أوبك+" وسط هذه المستجدات أن تعيد الكمية المخفضة إلى الأسواق، متوقعا حدوث ذلك نظرا لنمو الاقتصاد العالمي.

وتوصلت دول تحالف "أوبك+" اليوم الأحد إلى اتفاق جديد بشأن زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط، بعد تسوية الخلاف النادر بين السعودية والإمارات من خلال زيادة حصة الإمارات من 3.168 حتى 3.5 مليون برميل يوميا (وهذا هو الطلب الذي أسفر عن اندلاع الخلاف بين أبوظبي والرياض).

المصدر: "إرنا"