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هبوط بيتكوين إلى 31.6 ألف دولار

مال وأعمال

هبوط بيتكوين إلى 31.6 ألف دولار
Reuters
عملة بيتكوين الرقمية
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انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.7% منذ مساء الجمعة لتصل إلى 31 ألفا و631 دولارا في الساعة 10 من صباح السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرغ".

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 2.4%، حيث يتم تداولها بين 31 ألفا و186 دولارا و31 ألفا و947 دولارا.

وانخفضت بنسبة 51% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وفقدت 3.7% من قيمتها الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 9.1% حتى الآن هذا العام.

المصدر: وكالات

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