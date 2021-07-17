هبوط بيتكوين إلى 31.6 ألف دولار

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.7% منذ مساء الجمعة لتصل إلى 31 ألفا و631 دولارا في الساعة 10 من صباح السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرغ".

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 2.4%، حيث يتم تداولها بين 31 ألفا و186 دولارا و31 ألفا و947 دولارا.

وانخفضت بنسبة 51% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وفقدت 3.7% من قيمتها الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 9.1% حتى الآن هذا العام.

المصدر: وكالات