هبوط بيتكوين إلى 31.6 ألف دولار
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quoh
انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.7% منذ مساء الجمعة لتصل إلى 31 ألفا و631 دولارا في الساعة 10 من صباح السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرغ".
وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 2.4%، حيث يتم تداولها بين 31 ألفا و186 دولارا و31 ألفا و947 دولارا.
وانخفضت بنسبة 51% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 أبريل.
وفقدت 3.7% من قيمتها الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 9.1% حتى الآن هذا العام.
المصدر: وكالات