عمدة البندقية: إيطاليا بأسرها غارقة في الديون

قال رئيس بلدية مدينة البندقية إنه "قبل 6 سنوات، عندما انتخبت عمدة للمدينة، وجدت بلدية لديها ديون بـ800 مليون يورو وقمت بتقليصها، لكنني اكتشفت أن إيطاليا بأكملها على هذا النحو".

وفي حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" عن حزبه الجديد "تشجعي يا إيطاليا"، أوضح لويجي برونيار أنه يخاطب "جمهورا ناخبا متغيرا يبحث عن تمثيل، وهذا يتطلب جدية وجدارة وكفاءة".

وأضاف: "يحتاج المرء إلى رخصة لقيادة السيارة، لكن للا شيء ليصبح وزيرا"، مشيرا إلى أن "هناك 40% من الذين مروا بخيبات أمل كثيرة، بمنح ثقتهم لبرلسكوني أولا، ثم رينزي، ثم غريللو".

وأمل "بإمكانية الحصول على قبول 20% من الناخبين"، مؤكدا مع (ماريو) دراغي كل شيء تغير، فقد كنت معتادا على تحليق وزير النقل الأسبق دانيلو تونينيلي فوق بحيرتنا بمروحيته، ثم عملنا جيدا مع وزير الاقتصاد الأسبق، وفي النهاية لن تمر السفن أمام ساحة سان ماركو".

وشدد برونيارو على "ضرورة أن يبقى دراغي، لا أعلم أين، لكنه أمر مهم للغاية"، أما بالنسبة لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا لفترة ثانية، فقد قال إنه "من الصعب طلب ذلك من شخص سلك مسارا مهما ومرهقا كهذا، لكنني سأكون سعيدا إن كانت هذه الفرضية قابلة للتطبيق".

المصدر: "آكي"