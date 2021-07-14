هيئة جمارك كوريا الجنوبية: البلاد لم تستورد نفطا إيرانيا في يونيو

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في يونيو ولا قبل عام.

وكشفت البيانات أن خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد إجمالا 10.8 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل عشرة ملايين طن قبل عام.

وفي وقت لاحق من الشهر تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي. وتعتبر أرقام المؤسسة مرجع الصناعة فيما يتعلق بواردات البلاد النفطية.

المصدر: "رويترز"