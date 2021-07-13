وسط توقعات بنقص في المعروض.. أسعار النفط ترتفع بنحو 2%

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المئة بعد إعلان وكالة الطاقة الدولية أن شحا في الإمدادات سيشهده السوق بسبب خلافات بين منتجين رئيسيين حول حجم الخام الإضافي الذي يشحن حول العالم.

وتوقعت الوكالة عمليات سحب من المخزونات العالمية في الربع الثالث من العام، وقالت إنه من المنتظر أن تكون الأكبر في عشر سنوات على الأقل، وأشارت الوكالة التي مقرها باريس إلى سحوبات في أوائل يونيو الماضي من المخزونات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة بمقدار 1.33 دولار، وبنسبة 1.8 في المئة، لتسجل عند التسوية 76.49 دولار للبرميل.

بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.15 دولار، وبنسبة 1.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 75.25 دولار للبرميل.

ويُعد السوق في وضع أقوى بشكل عام مع تعافي الطلب وحجب منظمة "أوبك" وحلفائها ملايين البرميل من الإمدادات. وكان من المتوقع أن تعزز "أوبك+" الإمدادات لكن المناقشات انهارت الأسبوع الماضي دون اتفاق.

وقالت الوكالة إن أسعار النفط ستكون متقلبة لحين حل الخلافات بين أعضاء "أوبك+".

المصدر: "رويترز"