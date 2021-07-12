إيرادات البنك التجاري الدولي - مصر ترتفع 2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2021
Reuters GHA/ata
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أعلن البنك التجاري الدولي - مصر، يوم الاثنين، أن إيرادات مجمعة للربع الثاني من سنة 2021 بلغت 6.36 مليار جنيه مصري، بزيادة 2% على أساس سنوي.
وأكد البنك في بيان تحقيق أرباح قدرها 3.22 مليار جنيه في الربع الثاني من 2021، بزيادة 24% على أساس سنوي.
كما أوضح البنك أن مخصصات خسائر القروض في النصف الأول من 2021 سجلت 1.02 مليار جنيه، أي بانخفاض 55% على أساس سنوي.
المصدر: "رويترز"