إيرادات البنك التجاري الدولي - مصر ترتفع 2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2021

أعلن البنك التجاري الدولي - مصر، يوم الاثنين، أن إيرادات مجمعة للربع الثاني من سنة 2021 بلغت 6.36 مليار جنيه مصري، بزيادة 2% على أساس سنوي.

وأكد البنك في بيان تحقيق أرباح قدرها 3.22 مليار جنيه في الربع الثاني من 2021، بزيادة 24% على أساس سنوي.

كما أوضح البنك أن مخصصات خسائر القروض في النصف الأول من 2021 سجلت 1.02 مليار جنيه، أي بانخفاض 55% على أساس سنوي.

المصدر: "رويترز"