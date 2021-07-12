النفط ينخفض بفعل مخاوف اقتصادية تطغى على شح في الإمدادات

نزلت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين إذ طغت مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي على شح محتمل في الإمدادات عقب تعثر محادثات بين منتجين رئيسيين لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 89 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 74.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1410 بتوقيت غرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 73.55 دولار للبرميل منخفضا 1.01 دولار أو 1.4 بالمئة.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا حوالي واحد بالمئة الأسبوع الماضي لكنهما ظلا قريبين من أعلى المستويات التي بلغاها آخر مرة في أكتوبر 2018. وقفز برنت فوق 77 دولارا الأسبوع الماضي.

هذا وحذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وعلقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في مجموعة تعرف باسم أوبك+، محادثات الأسبوع الماضي حول اتفاق إنتاج يتضمن ضخ مزيد من النفط اعتبارا من أغسطس بعد خلاف بين السعودية والإمارات حول كيفية تمديد الاتفاق.

ودعت السعودية وسلطنة عمان اليوم الاثنين إلى استمرار التعاون بين أوبك والمنتجين الآخرين المتحالفين معها.

المصدر: "رويترز"