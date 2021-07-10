الصين تطلب مراجعة أمنية لفئة من الشركات قبل إدراجها في البورصة بالخارج

قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، اليوم السبت، إن أي شركة لديها بيانات أكثر من مليون مستخدم لا بد وأن تخضع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في البورصة بالخارج.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين إن المراجعة الأمنية ستركز على مخاطر تأثير الحكومات الأجنبية على البيانات أو السيطرة عليها أو التلاعب بها، بعد الإدراج في الخارج.

ويأتي هذا الإخطار بعد أن أطلقت السلطات الصينية تحقيقا مع شركة "ديدي غلوبال" العملاقة لخدمات نقل الركاب، وقالت إنها خرقت خصوصية المستخدمين بعد أيام من إدراجها في بورصة نيويورك.

المصدر: رويترز