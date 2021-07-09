بورصة "وول ستريت" تسجل ارتفاعات غير مسبوقة في إغلاق الجمعة

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة ارتفاعات غير مسبوقة عند إغلاق يوم الجمعة مدفوعة بالقطاع المالي، وذلك بعد عمليات بيع أثارتها مخاوف النمو قبل أيام.

وقادت أسهم القطاع المالي على "ستاندرد آند بورز" مكاسب القطاع، تلتها أسهم الطاقة والمواد الخام والصناعة.

وأظهرت بيانات غير رسمية صعود مؤشر "داو جونز" الصناعي 446.29 نقطة بما يعادل 1.3 في المئة، إلى 34868.22 نقطة.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 48.44 نقطة بنسبة 1.12 في المئة، إلى 4369.26 نقطة، كما ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بمقدار 139.83 نقطة، ونسبة 0.96 في المئة، إلى 14699.61 نقطة.

المصدر: "رويترز"