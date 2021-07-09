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الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى له أمام الليرة اللبنانية

مال وأعمال

الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى له أمام الليرة اللبنانية
Reuters
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هوت العملة اللبنانية مسجلة سعرا متدنيا جديدا مقابل الدولار، اليوم الجمعة، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.

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وتخطى الدولار الأمريكي في السوق السوداء أعلى مستوى له أمام الليرة اللبنانية بتجاوزه عتبة الـ19000 ليرة وذلك حسب وسائل إعلامية لبنانية.

ويواجه لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.

ويعيش لبنان نقصا حادا في المحروقات يهدد بوقف عمل الأفران والمخابز وبالتالي بخلق أزمة جديدة تضاف إلى مجموع الأزمات المتراكمة، وأبرزها فقدان مئات الأصناف من الأدوية في الصيدليات، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغلاء المواد الغذائية مع انهيار سعر الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار، وغيرها من الأزمات.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية+RT 

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