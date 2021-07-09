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لأول مرة سفينة سياحية عالمية عملاقة تنطلق من السعودية إلى وجهات محلية وإقليمية على البحر الأحمر

مال وأعمال

لأول مرة سفينة سياحية عالمية عملاقة تنطلق من السعودية إلى وجهات محلية وإقليمية على البحر الأحمر
Reuters
صورة تعبيرية
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تداول مواطنون في السعودية إعلانا لشركة "MSC" العالمية عن تدشينها لسلسلة من رحلات الكروز في البحر الأحمر، كأول سفينة عالمية عملاقة تنطلق من السعودية إلى وجهات محلية وإقليمية.

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وستبدأ الرحلات بداية من 30 يوليو الجاري وعلى مدى 3 أشهر.

ووفقا للمعلومات المتداولة ستنطلق رحلات الكروز من مدينة جدة، وصولا إلى العقبة في الأردن، أو سفاجا في مصر، في رحلات تمتد من 3 إلى 4 ليال، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للسفينة إلى 1900 كبينة، وتضم الرحلة الواحدة ما يزيد على 3 آلاف راكب، وتقتصر الرحلة على المحصنين بكل فئاتهم "محصن جرعة أولى، محصن جرعتين، محصن متعاف" مع ضرورة إجراء فحص"PCR" للركاب.

المصدر: "سبق"

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