تقرير: "بريكست" يكلف المملكة المتحدة أكثر من  56 مليار دولار

أظهر تقرير للاتحاد الأوروبي أن المملكة المتحدة مطالبة بدفع 47.5 مليار يورو (56.23 مليار دولار) للاتحاد في إطار تسوية مالية لانسحابها من التكتل.

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وذكر تقرير ميزانية الاتحاد للعام 2020 أن الأموال مطلوبة بموجب سلسلة بنود اتفق عليها الجانبان في إطار اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ويزيد المبلغ عما كان متوقعا، إذ سبق أن تكهن مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة في 2018 بأن تصل الفاتورة إلى 41.4 مليار يورو (نحو 49 مليار دولار).

وحسب تقرير ميزانية الاتحاد فإن مبلغا أوليا قدره 6.8 مليار يورو يستحق الدفع في 2021 على أن يجري دفع بقية الأموال لاحقا.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد رسميا في نهاية عام 2020، وذلك بعد 5 سنوات على استفتاء أيد فيه البريطانيون ذلك المسعى.

المصدر: "رويترز"