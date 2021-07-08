إدارة معلومات الطاقة: هبوط حاد في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس بأن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين سجلت تراجعا حادا الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو إلى 445.5 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره أربعة ملايين برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن المخزونات في مركز التسليم في "كاشينغ" بولاية أوكلاهوما انخفضت 614 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وهبط استهلاك الخام بمصافي التكرير 184 ألف برميل يوميا بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

وتراجعت مخزونات البنزين 6.1 مليون برميل إلى 235.5 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 2.2 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل إلى 138.7 مليون برميل، في مقابل توقعات لزيادة 171 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 558 ألف برميل يوميا إلى 3.25 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"