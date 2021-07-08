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بريطانيا توقع اتفاقا تجاريا مع ثلاثة دول

مال وأعمال

بريطانيا توقع اتفاقا تجاريا مع ثلاثة دول
Reuters
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أعلنت الحكومة البريطانية أنها وقعت اليوم الخميس اتفاقا للتجارة الحرة مع النرويج وأيسلندا وليختنشتاين، في أحدث اتفاقياتها التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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وقالت وزارة التجارة إن الاتفاق سيساعد قطاعات من بينها الخدمات الرقمية والمالية والمهنية للشركات، ويقلص الرسوم الجمركية على الصادرات البريطانية.

ويأتي توقيع الاتفاق اليوم الخميس في أعقاب اتفاق مبادئ توصلت إليه الدول الأربع الشهر الماضي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر في وقت سابق من اتخاذ خطوات من جانب واحد لتغيير شروط التجارة البريطانية بعد "بريكست" ما لم يغير الاتحاد الأوروبي طريقة تطبيقها في إيرلندا الشمالية.

وإثر مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، تريد المملكة المتحدة أن ترفع لواء التجارة الحرة عبر اتفاقيات تغطي ثمانين بالمئة من تجارتها الخارجية بحلول 2022، وهي تسعى لاتفاقيات لتحل محل تلك التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في العالم.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"

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