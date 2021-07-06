الذهب يخترق حاجز الـ1800 دولار مع هبوط عوائد السندات الأمريكية

اخترقت أسعار الذهب حاجز الـ1800 دولار في تعاملات الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية وانتظار المستثمرين محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي ليونيو لتقييم آفاق أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1795.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 1794.20 دولار.

وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3 بالمئة 26.11 دولار للأوقية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو عند 26.76 دولار.

كما انخفض البلاتين 1 بالمئة إلى 1086.30 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2796.90 دولار.

المصدر: رويترز