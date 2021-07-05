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ارتفاع الإسترليني مدعوما بخطط الحكومة البريطانية لإلغاء قيود كوفيد-19

مال وأعمال

ارتفاع الإسترليني مدعوما بخطط الحكومة البريطانية لإلغاء قيود كوفيد-19
Reuters
الجنيه الإسترليني
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ارتفع الجنيه الإسترليني يوم الاثنين مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل في وقت لاحق هذا الشهر، رغم قفزة الإصابات بكوفيد-19.

وبعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل عند 1.3733 دولار الأسبوع الماضي، صعدت العملة البريطانية 0.20 بالمئة إلى 1.3849 دولار في أواخر جلسة التداول.

وفي مقابل العملة الأوربية، ارتفع الاسترليني 0.15 بالمئة إلي 85.66 بنس لليورو.

وتلقى الإسترليني ضربة الأسبوع الماضي بعد أن حذر أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا المركزي من رد فعل مبالغ فيه على زيادة للتضخم في بريطانيا، قائلا "إنه من المهم ضمان عدم تقويض التعافي بتشديد سابق لآونة للسياسة النقدية لأن الزيادة في التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة".

المصدر: رويترز

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