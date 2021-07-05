للمرة الأولى في مصر..الاتحاد المصري يكشف عن تفاصيل وثيقة تأمين على "شبكة العروس"

أعلن الاتحاد المصري، ولأول مرة، تفاصيل وثيقة التأمين الخاصة بالمجوهرات والشبكة الخاصة بالعروس من الذهب.

إقرأ المزيد

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين، أنه" يسعى دائما إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري، بمحاولة إطلاع السوق على الاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية، التي يمكن تطبيق بعضها في السوق المصري، ما يمثل عامل جذب مهم لشرائح جديدة من العملاء، وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين الذي يعاني من تحديات في جذب عملاء جدد"، مشيرا إلى أن "ابتكار منتجات تأمينية جديدة أصبح من الضروريات الحتمية، إذ يساعد شركة التأمين على كسب ميزة تنافسية، بما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو بمحفظة أقساطها، من أجل تحقيق أهم هدف وهو الاستمرارية والبقاء، في ظل التقلبات الاقتصادية".

كما أوصى الاتحاد بـ"دراسة مدى ملاءمة هذه التغطيات لطبيعة السوق المصري والطلب على خدمات التأمين به، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد".

وفي التفاصيل، يغطي تأمين المجوهرات تكاليف استبدال المقتنيات الثمينة في حالة فقدانها أو تلفها أو سرقتها، ويمكن أن تحمل تلك المقتنيات الكثير من القيمة العاطفية والمالية، كما أن وثائق التأمين تختلف على المجوهرات باختلاف مقدمي الخدمة، لكن في معظم الحالات تتوفر تغطيات تأمينية للمقتنيات الآتية:

"- خواتم الزفاف والخطوبة

- الأساور

- الساعات الثمينة

- القلادات

- الأقراط".

هذا ويعتمد القسط المدفوع لتغطية المجوهرات كجزء من وثيقة تأمين محتويات المنزل إلى حد كبير على قيمة المجوهرات المراد التأمين عليها، كما أن شركات التأمين تأخذ وسائل الوقاية والمنع في الاعتبار، كطريقة التخزين، ففي حالة الاحتفاظ بتلك المقتنيات في خزانة آمنة يقلل احتمالية سرقتها.

المصدر: "الوطن"