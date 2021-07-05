تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي بسبب كوفيد

قالت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن حجم تضرر اقتصاد روسيا بسبب وباء كوفيد، بلغ في 2020 حوالي تريليون روبل.

وأضافت الهيئة، في تقرير "حول الحالة الصحية والوبائية لسكان روسيا في عام 2020": "حتى إذا لم نأخذ بالاعتبار، خسائر الناتج القومي الإجمالي بسبب عدم الإنتاج نتيجة الوفيات والعجز الدائم والمؤقت، بلغ حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني بسبب الوباء في عام 2020 من حيث القيمة أكثر من 997.06 مليار روبل، أي أكثر بـ 1.4 مرة، من إجمالي الضرر الناجم عن الأمراض المعدية الأخرى".

Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса почти в триллион рублей. Это почти в полтора раза больше, чем в сумме от остальных инфекционных болезнейhttps://t.co/p5TFEhKfq5pic.twitter.com/4UXczCASvS — РИА Новости (@rianru) July 5, 2021

وشدد التقرير على أن، التكاليف المباشرة فقط لعلاج مرضى كوفيد في المستشفيات في عام 2020 بلغت حوالي 183 مليار روبل، والتكلفة الإجمالية لاختبارات تحديد الإصابة بكوفيد، 108 مليارات روبل.

وتوضح الوثيقة، أن قيمة المدفوعات المباشرة من الميزانية الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا لدعم السكان والشركات، بلغت ما لا يقل عن 515 مليار روبل. وأنفقت الدولة بشكل مباشر ما لا يقل عن 189.452 مليار روبل من الميزانية، على تنظيم وتقديم الرعاية الطبية للمرضى المصابين بكوفيد- 19.

المصدر: نوفوستي