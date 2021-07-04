محكمة مصرية تصدر حكما في قضية "فساد المليار دولار"

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" وتضمن الحكم إلزام المتهمين برد المبالغ المستولى عليها.

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وقالت المحكمة في حيثياتها إن "المتهمين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة والعضو المنتدب، والمدير المالي بالشركة، بصفتهما موظفين عموميين في شركة يساهم فيها البنك التجاري الدولي، والذي تعد أمواله أموال عامة اختلسا مبالغ مالية من أموال الشركة مقدارها مبلغ 18 مليون و585 ألف و943 دولار، ومبلغ 163 مليون و295 ألف و170 دولار، ومبلغ 5 مليون و400 ألف يورو، وذلك بأن قاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة".

وتابعت المحكمة أن المتهمين "استخدما حساب بنكي في اختلاس أموال الشركة دون إثبات ذلك في دفاترها وسجلاتها وذلك عن طريق تحويل هذا الحساب المخفي إلى حسابتهم الشخصية البنكية، بالإضافة لتحويلات أخرى لمبالغ من حسابات مخفية أخرى بعدة بنوك عالمية".

ولم تكتشف الواقعة إلا عقب تحقيق الشركة لخسائر وترك المتهمين الأول والثاني موقعهما الوظيفي.

المصدر: الشروق