لأول مرة.. العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم السبت، فوزها بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني.

وكتبت في بيان صحفي: "فزنا بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني لأول مرة منذ انشاءها عام 1996 خلال الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة بدورتها الاعتيادية الـ26"

وأضافت: "كما فزنا بعضوية لجنة النقل الجوي ولجنة أمن الطيران ولجنة السلامة الجوية في المنظمة".

المصدر: RT