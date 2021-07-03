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لأول مرة.. العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران

مال وأعمال

لأول مرة.. العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران
Reuters Thaier Al-Sudani
مطار بغداد الدولي
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أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم السبت، فوزها بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني.

وكتبت في بيان صحفي: "فزنا بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني لأول مرة منذ انشاءها عام 1996 خلال الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة بدورتها الاعتيادية الـ26"
وأضافت: "كما فزنا بعضوية لجنة النقل الجوي ولجنة أمن الطيران ولجنة السلامة الجوية في المنظمة".

المصدر: RT

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