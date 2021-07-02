بوتين يوقع قانون تسهيل وصول الشركات الصغيرة إلى منطقة القطب الشمالي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يسهل على الشركات الصغيرة، الوصول إلى العمل والنشاط في منطقة القطب الشمالي الروسية.

ووفقا للوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمية للكرملين، لم يعد يتوجب على الشركات الصغيرة التي ترغب في الحصول على وضع مقيم في منطقة القطب الشمالي، توظيف المال في بناء أو تحديث أو إعادة بناء المواقع العقارية. ويجب على الحكومة الروسية، أن تضع قائمة الأشكال المحددة من النشاط الاقتصادي التي لا تخضع لهذه المتطلبات.

Путин подписал закон, облегчающий малому бизнесу доступ в Арктикуhttps://t.co/CYgoh1IEHwpic.twitter.com/ORXPf6GAKN — РИА Новости (@rianru) July 2, 2021

في وقت سابق، أوضح رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، أنه تم إلغاء الشرط الصارم جدا الذي كان يفرض على المقيمين القادمين، العمل حصرا في منطقة بلدية واحدة حيث تم التسجيل الحكومي للبزنس. وبالتالي، إذا تم تسجيل الشركة أو رجل أعمال فردي، بشكل رسمي في منطقة القطب الشمالي، فسيكون بمقدورهم العمل بشروط تفضيلية في عدة بلديات في وقت واحد، وهذا سيساعدهم في الحصول على إيرادات إضافية وتوسيع السوق.

وسيصبح القانون، ساري المفعول بعد 10 أيام من نشره في الصحيفة الرسمية.

المصدر: نوفوستي