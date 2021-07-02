السعودية تطبق إجراءات جديدة على العمالة المصرية

أعلن نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عن بدء إجراءات التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها.

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وقال نائب رئيس الاتحاد عادل حنفي، أن الإجراءات تأتي ضمن برنامج الفحص المهني، حيث أنه من المقرر أن يبدأ التحقق بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير من العام 2022.

وتابع: "اليوم تطبيق أولى مراحل الفحص المهني لأكثر من 23 عائلة مهنية كما يطلق عليها، وتشمل 1000 مهنة حرفية، والعمالة المصرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، عمالة هائلة وبالطبع، سواء كانت في المهن الحرفية أو المهن الفنية المختلفة يجب عليها اجتياز الاختبار المقرر لها والذي يتم من قبل السلطات السعودية والجهات المعنية، حتى تستمر في العمل".

وأضاف: "العامل الذي لن يجتاز الاختبار سيغادر أراضي المملكة العربية السعودية على الفور، ويضاف إلى ذلك أصحاب المهن القادمين من جمهورية مصر العربية سيتم اختبارهم من مراكز دولية متخصصة في مجال التدريب المهني و من يجتاز الاختبار الاختبار النظري والعملي سيسافر للسعودية مثل العمالة المتواجدة في المملكة العربية السعودية".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أطلقت في 7 مارس من العام 2021 برنامـج "الفحص المهني" وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، والمؤسسـة العامة للتدريب التقني والمهني.

المصدر: الوطن