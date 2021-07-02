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كاسبرسكي لا يستبعد تعرض شركته لعقوبات أمريكية جديدة

مال وأعمال

كاسبرسكي لا يستبعد تعرض شركته لعقوبات أمريكية جديدة
RT
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قال يفغيني كاسبرسكي رئيس "كاسبرسكي لاب"، إنه يستبعد احتمال رفع واشنطن للعقوبات المفروضة ضد شركته، ولم يستبعد إمكانية فرض عقوبات جديدة.

وأضاف ردا على سؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على الشركة: "ربما. نعم، لأن العالم بات يعمل بهذه الطريقة الان".

وأوضح كاسبيرسكي أنه ليس خبيرا في الشؤون الجيوسياسية، لكنه يرى أن "الوضع ليس جيدا".

وقال: "ولكن، بصراحة، عند النظر إلى الوضع الراهن، لا أرى أي سبب لتوقع أنه سيتحسن. الوضع ليس جيدا. الآفاق - ستكون كما هي أو ستصبح أسوأ".

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في 13 سبتمبر 2017، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية توجيها يوعز لجميع المؤسسات الحكومية والشركات المرتبطة بها بالبدء في تنفيذ إجراءات لوقف استخدام برامج Kaspersky Lab في غضون ثلاثة أشهر، لأنه ووفقا للوزارة يمكن أن تستخدم هذه البرامج لإلحاق الضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة.

من جانبها ردت "كاسبرسكي لاب"، بالتشديد على أن الشركة لا تساعد أي حكومة في أي محاولة للتجسس الإلكتروني أو الأنشطة العدوانية في الفضاء الإلكتروني.

المصدر: نوفوستي

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