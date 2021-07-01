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البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوائم أنشطته مع اتفاقية باريس للمناخ

مال وأعمال

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوائم أنشطته مع اتفاقية باريس للمناخ
Reuters
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أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيوائم أنشطته مع أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي بحلول نهاية 2022، وسيوقف الاستثمار في مشروعات المنبع للنفط والغاز.

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وقال هاري بويد كاربنتر العضو المنتدب في البنك اليوم الخميس: "من الآن فصاعدا لن نستثمر في مشروعات المنبع للنفط والغاز، لكننا سنواصل تمويل مشروعات مختارة في قطاعي التكرير والتوزيع على أن تتوافق هذه المشروعات مع أهداف اتفاقية باريس وتساهم في تحقيقها".

ويأتي هذا القرار في أعقاب تعهد في العام الماضي بزيادة حصة الاستثمارات الخضراء في أنشطة البنك الاستثمارية إلى أكثر من 50 بالمئة بحلول 2025.

المصدر: رويترز

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