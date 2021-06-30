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البنك الدولي يعلن تعزيز التمويل اللازم لشراء لقاحات كورونا

مال وأعمال

البنك الدولي يعلن تعزيز التمويل اللازم لشراء لقاحات كورونا
Reuters
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قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن البنك الدولي سيعزز إجمالي تمويله لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوزيعها إلى 20 مليار دولار، بعد أن كان هدفه السابق يبلغ 12 مليار دولار.

وقال أكسل فان تروستنبرغ، المدير الإداري للعمليات بالبنك، إن بنك التنمية العالمي شهد زيادة حادة في إجمالي الطلب على التمويل من البلدان النامية، وليس فقط الإنفاق المتعلق بالصحة، خلال الوباء.

وذكر أن البنك الدولي قدم ما يقرب من 100 مليار دولار على شكل التزامات إقراض منذ اندلاع الأزمة في أوائل عام 2020، وهو أعلى بكثير من المستوى العادي الذي يقل قليلا عن 60 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر الطلب المرتفع على التمويل حتى عام 2022.

المصدر: "رويترز"

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