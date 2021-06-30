 
مباشر

منظمة الطيران المدني الإيراني تعلن عن تعاون بين طهران ودمشق في مجال النقل الجوي

مال وأعمال

منظمة الطيران المدني الإيراني تعلن عن تعاون بين طهران ودمشق في مجال النقل الجوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qq98

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، عن اجتماع مشترك ضم مسؤولين لهذه المنظمة الوطنية ونظرائهم بمؤسسة الطيران المدني السوري ومباحثات الجانبين بشأن التعاون في مجال النقل الجوي.

إقرأ المزيد
مسؤول سوري: نسعى لإقامة معارض بيع متخصصة في إيران
مسؤول سوري: نسعى لإقامة معارض بيع متخصصة في إيران

وأوضحت المنظمة الإيرانية في بيان لها، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بين رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني تروج دهقاني، ومسؤولي مؤسسة الطيران المدني السوري، تم الاتفاق على تسيير رحلات نقل سورية عبر سماء إيران. 

وأضاف البيان، أن هذا الاتفاق جاء تلبية لطب الجانب السوري بشأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الفنية والتدريبية.

وأكدت منظمة الطيران المدني الإيراني، في هذا البيان، استعدادها للتعاون مع نظيرتها السورية في مختلف المجالات ذات الصلة، ومنها : تدريب مراقبي الطيران والكوادر الفنية، وإجراء اختبارات فنية للطائرات السورية وتبادل الخبرات في مجال تأسيس شبكات المراقبة بين البلدين.  

علما أن أكثر من 3 رحلات جوية مباشرة أسبوعيا تجري بين طهران ودمشق.

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا