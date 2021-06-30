تقرير أممي: الاقتصاد العالمي قد يخسر أكثر من 4 تريليونات دولار بسبب انهيار السياحة جراء كورونا

أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأن انهيار السياحة الدولية بسبب جائحة كورونا قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار خلال عامي 2020 و2021.

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وفي تقرير الذي قدمته هذه الوكالة بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تم الإشارة إلى أنه "على المستوى العالمي، أدت ضربة جائحة كورونا للسياحة الدولية إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز الأربعة آلاف مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط"، حيث "منيت السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها بخسائر تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين".

وأشار التقرير إلى أن "خسارة بالقيمة نفسها يمكن أن تسجل هذا العام، وأن انتعاش السياحة سيكون مرتبطا إلى حد كبير بالتوزيع المكثف للقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم"، موضحا أن أن الخسائر السياحية أكبر في البلدان النامية.

من جانبها قالت الأمينة العامة لـ"أونكتاد"، يزابيل دورانت: "العالم يحتاج إلى جهود عالمية للتطعيم تسمح بحماية العاملين وتخفيف الأضرار الاجتماعية، واتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالسياحة مع أخذ التغييرات الهيكلية المحتملة في الاعتبار".

المصدر: "فرانس برس"