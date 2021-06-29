صندوق النقد يتوقع هبوط ديون السودان إلى 6 مليارات دولار من نحو 56.6 مليار دولار حاليا

توقع مسؤول في صندوق النقد الدولي هبوط ديون السودان إلى حوالي 6 مليارات دولار عند اكتمال برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالدين، من نحو 56.6 مليار دولار حاليا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله، إن "السودان وصل إلى نقطة القرار لبدء تخفيف للديون بموجب برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالدين".

وأضاف أن "مجلس المديرين وافق على تسهيل ائتماني ممتد مدته 39 شهرا بقيمة 2.5 مليار دولار للسودان"، مشيرا إلى أن "120 دولة تعهدت بموارد لمساعدة السودان على تسوية متأخراته للصندوق، ومن بينها 40 دولة منخفضة الدخل".

وأوضح أن "هدف قرض التسهيل الائتماني الممتد هو إتاحة المجال لنمو يقوده القطاع الخاص لخلق وظائف وتقليل الفقر".

المصدر: "رويترز"