أسهم دبي تسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع بسبب مخاوف متعلقة بالجائحة

تراجعت سوق الأسهم في دبي إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يسفر تفشي فيروس كورونا عن تأخر تعافي قطاع السياحة الإماراتي.

وهبط مؤشر دبي 0.4 بالمئة، مع تراجع سهمي بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية 1.1 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب.

لكن تحقيق أسعار النفط مكاسب أعطى دعما لأسواق الخليج الأخرى، حيث صعد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة بقيادة سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، الذي ارتفع 0.5 بالمئة.

وواصل سهم الشركة العالمية القابضة مكاسبه ليصعد 0.4 بالمئة، لكن التوتر الناجم عن تفشي كوفيد-19 تسبب في انخفاض سهم شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق 0.8 بالمئة.

وزاد المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة الاتصالات السعودية 1.4 بالمئة، بعد تلقيها الموافقة على طرح عام أولي لإحدى وحداتها.

وارتفعت الأسهم القطرية 0.7 بالمئة مع صعود كل من سهمي صناعات قطر وبنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنحو واحد بالمئة.

المصدر: "رويترز"