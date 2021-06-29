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السعودية.. أرامكو تريد تبحث عن تمويل لصفقة خط أنابيب غاز

مال وأعمال

السعودية.. أرامكو تريد تبحث عن تمويل لصفقة خط أنابيب غاز
Reuters
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 قالت ثلاثة مصادر إن أرامكو السعودية دعت بنوكا لتقديم عروض للاضطلاع بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خط أنابيب غاز.

وتعد هذه الصفقة الثانية كبيرة لشركة النفط العملاقة في الأنشطة الوسط بين المنبع والمصب بعد صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لخطوط أنابيب نفط.

وقال مصدران إن أرامكو عينت بالفعل مورجان ستانلي كمستشار دمج واستحواذ بينما لا يزال دور المستشار التمويلي مطروحا أمام البنوك.

وذكر مصدر أن بيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون مطابقا لصفقة خط أنابيب النفط.

واعتمدت أرامكو على عقد تأجير وإعادة تأجير لبيع حصة 49 بالمئة في شركة أرامكو لخطوط أنابيب النفط التي تأسست حديثا لمشتر وحقوق لمدة 25 عاما لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب.

المصدر: رويترز

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