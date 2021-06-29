العملة الرقمية "إيثر" تشهد نزوحا قياسيا للتدفقات في الأسبوع الأخير من يونيو

أظهرت بيانات من "كوين شيرز" لإدارة الأصول الرقمية، الاثنين، أن صناديق ومنتجات العملة المشفرة "إيثر" شهدت نزوحا قياسيا لتدفقات رؤوس الأموال في الأسبوع الأخير من يونيو.

وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات الاستثمارية سحبت 50 مليون دولار من صناديق ومنتجات "إيثر" في رابع أسبوع على التوالي من نزوح التدفقات.

وعلى مدار شهر يونيو خسرت "إيثر" حوالي 22 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، لكنها صعدت 5.4 بالمئة اليوم الاثنين إلى 2091.96 دولار.

ومن ناحية أخرى، سجلت صناديق ومنتجات "بتكوين" سابع أسبوع على التوالي لتدفقات نازحة بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليون دولار. فيما بلغت التدفقات الخارجة من "بتكوين" منذ بداية العام حوالي 490 مليون دولار.

المصدر: "رويترز"