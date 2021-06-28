قيود كورونا الجديدة وضربات جوية أمريكية تدفع أسهم الخليج للانخفاض

أثر تجدد الإصابات بفيروس كورونا والضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت فصائل مدعومة من إيران، على أسواق الأسهم الخليجية، ما دفع مؤشر أبو ظبي للهبوط من مستويات قياسية سجلها الاثنين.

كما سجل مؤشر دبي أكبر انخفاض له، مع هبوطه 1.1 بالمئة، متراجعا عن أعلى مستوياته في 21 شهرا التي لامسها أمس الأحد.

وأغلق مؤشر أبو ظبي مرتفعا 0.6 بالمئة، على الرغم من أنه تخلى عن بعض مكاسبه المبكرة، مدفوعا بارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 3.8 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة بعد أن خسر سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، واحدا بالمئة وسهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات 2.1 بالمئة.

ونزل المؤشر القطري 0.6 بالمئة، مع خسارة معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك بنك قطر الوطني.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة.

المصدر: "رويترز"