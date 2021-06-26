المرشح لخلافة ميركل: يجب إكمال "السيل الشمالي 2" ويمكن إيقافه في حال استخدم ضد أوكرانيا

اعتبر أرمين لاشيت المرشح لمنصب مستشار ألمانيا ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنه يجب إكمال مشروع "السيل الشمالي 2"، مؤكدا إمكانية وقف عمله "إذا ما استخدم ضد مصالح أوكرانيا".

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وفي تصريحات لقناة ARD التلفزيونية الألمانية أكد لاشيت أن مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا محض اقتصادي و"كما قالت سابقا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر ميونخ فإن الغاز هو الغاز وليس مهما أن يصل بحرا أو برا. من هذه الناحية لا مشكلة في وجود هذا المشروع وقرب اكتماله".

من جهة أخرى فقد أشار لاشيت إلى أن لدى برلين "التزامات أوروبية فيما يتعلق بعدم استخدام السيل الشمالي - 2 ضد أوكرانيا. وفي حالة عدم التزام روسيا بهذه القاعدة فسيكون ممكنا إيقافه في كل لحظة، حتى إذا كان الأنبوب جاهزا".

ويقتضي مشروع "السيل الشمالي 2" مد خطين من أنابيب الغاز بطاقة 55 مليار متر مكعب في السنة، من سواحل روسيا إلى أراضي ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وجرى تعليق أعمال مد الأنبوب في ديسمبر 2019، بعد تخلي شركة Allseas السويسرية عن مواصلة أنشطتها خشية من تعرضها لعقوبات أمريكية محتملة. ومنذ ديسمبر 2020 جرى استئناف الأعمال.

وأشارت موسكو مرارا إلى أن مشروع "السيل الشمالي 2" مشروع تجاري ليس إلا وتقوم روسيا بإنجازه جنبا إلى جنب مع شركائها الأوروبيين.

المصدر: "تاس"