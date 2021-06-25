شركات طيران: قواعد بريطانيا الجديدة للسفر تسبب حالة من عدم اليقين

أعربت شركات طيران عن إحباطها بسبب عدم اليقين بشأن كيف ومتى ستطبق المملكة المتحدة القواعد الجديدة الخاصة بتسهيل إجراءات السفر، مما يجعل من الصعب على الناس حجز إجازاتهم الصيفية.

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ووسعت الحكومة البريطانية الخميس قائمتها "الخضراء" لوجهات السفر الآمنة، لتسمح للناس بزيارتها دون الاضطرار للخضوع للعزل الذاتي عشرة أيام بعد العودة إلى بريطانيا. لكن كل الدول، فيما عدا واحدة من تلك التي أضيفت مؤخرا، مدرجة أيضا على قائمة المراقبة، ما يعني أن إجراء العزل ربما يعاد فرضه خلال فترة قصيرة.

وذكرت سلطات النقل البريطانية أيضا أنها تنوي تخفيف القيود على السفر بالسماح للمسافرين الذين حصلوا على لقاحهم كاملا بزيارة الوجهات ذات الخطورة الأعلى، ومنها الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، دون الاضطرار للعزل الذاتي، وتتوقع أن تطبق هذا التغيير "لاحقا هذا الصيف".

وقال شاي ويس، الرئيس التنفيذي لـ"فيرجين اتلانتيك"، التي تقدم رحلات طويلة المدى بالأساس لوجهات مثل نيويورك ولوس أنجلوس وباربادوس: "تخلفت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في إعادة الفتح، وسيزيد استمرار التوجه شديد الحرص من الصعوبة على التعافي الاقتصادي، كما أن هناك 500 ألف وظيفة في المملكة المتحدة على المحك".

المصدر: "أسوشيتد برس"