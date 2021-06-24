الهند تحث "أوبك" مجددا على وقف تخفيضات إنتاج النفط

حث وزير النفط الهندي دارمندرا برادان يوم الخميس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مجددا على وقف تخفيضات إنتاج النفط إذ تغذي الأسعار المرتفعة التضخم.

وتعتمد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على الإمدادات الخارجية لتلبية ما يزيد عن 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية.

وقفزت أسعار بيع الوقود بالتجزئة في الهند إلى مستوى غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار النفط والضرائب المحلية الباهظة.

وفي سلسلة من التغريدات بعد اجتماع افتراضي مع أمين عام "أوبك" محمد باركيندو، قال برادان إن أسعار النفط يجب أن تظل في نطاق معقول لتشجيع التعافي الذي يقوده الاستهلاك من جائحة فيروس كورونا.

وألقت نيودلهي باللوم مرارا هذا العام على تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها السعودية ومنتجون رئيسيون آخرون في رفع أسعار الخام بينما يحاول اقتصادها التعافي من الجائحة.

وتوترت العلاقات بين نيودلهي والرياض بعد أن نصح وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الهند باستخدام مخزونات النفط التي اشترتها بثمن بخس خلال تراجع الأسعار في 2020. ووصف برادان رد عبد العزيز بأنه "غير دبلوماسي".

وفي أعقاب ذلك خفضت شركات التكرير الحكومية الهندية مشترياتها من نفط المملكة في مايو. لكن تلك الشركات استأنفت الشراء بالمستويات العادية من يونيو بعدما أرسلت السعودية ودول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط إمدادات من الأكسجين الطبي المسال ومساعدات طبية لدعم الهند بينما تكافح موجة ثانية مميتة من فيروس كورونا.

وشكر برادان يوم الخميس مجددا "أوبك" والشريكين الرئيسيين لبلده، السعودية والإمارات، على دعمهما خلال الموجة الثانية من الجائحة.

المصدر: "رويترز"