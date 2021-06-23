رئيس "روس آتوم": سنوقع مع بغداد وثائق تعاون نووي لأغراض سلمية فور انتهاء المفاوضات

تحدث رئيس مؤسسة "روس آتوم" للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف عن مفاوضات الشركة الروسية مع الجانب العراقي حول بناء مفاعلات نووية بتقنية روسيا في العراق.

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وقال ليخاتشوف، اليوم الأربعاء، إن "روس آتوم" ستوقع على وثائق مع بغداد بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بمجرد الانتهاء من المفاوضات، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة في "روس آتوم" لـRT، أن مشروع بناء مفاعلات كهرذرية في العراق لا يزال قيد البحث.

وقالت المصادر: "في إطار الحوار مع الشركاء العراقيين حول القضايا النووية، تجرى مناقشة جدول الأعمال الكامل للتعاون المحتمل سواء في مجال الطاقة أو في التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية".

من جهتها، أعلنت السلطات العراقية أنها "تنوي بناء 8 مفاعلات كهرذرية بقيمة نحو أربعين مليار دولار خلال السنوات المقبلة لمعالجة نقص الكهرباء في البلاد والاستجابة للطلب المتزايد سنويا خاصة في فصل الصيف".

وقال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة كمال حسين لطيف، إن "المباحثات مع شركة "روس آتوم" الروسية قطعت شوطا ممتازا"، وأضاف أن بلاده تجري مناقشات مماثلة مع دولة أخرى.

وأشار إلى أن 8 مفاعلات لا يشكل الرقم النهائي باعتبارها تنتج فقط 8 آلاف ميغاواط، وهو ما يغطي الحاجة الحالية للاستهلاك لغاية 2030 – 2035.

المصدر: RT + نوفوستي