البنك الكوري الجنوبي وشركة بترول أبو ظبي الوطنية يوقعان اتفافية حول التعاون المالي

أعلن بنك الاستيراد والتصدير الكوري الجنوبي أنه وقع مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية، اتفاقية للتعاون المالي لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية في فوزها بصفقات لمشاريع في الشرق الأوسط.

ووقع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري، بانغ مون كيو، مع الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية، سلطان أحمد الجابر، على الاتفاقية متوسطة وطويلة الأجل للتعاون المالي لتوريد 5 مليارات دولار الأحد الماضي (20 يونيو 2021) في مقر الشركة الإماراتية في أبو ظبي.

وأشارت الاتفاقية إلى توفير الأموال على الفور في حالة فوز شركات كورية بصفقات لمشاريع وغيرها عن طريق الاتفاق بشكل استباقي على وضع الحدود المالية وشروط الدعم وغيرها.

وتقضي الاتفاقية أيضا بتمويل البنك الكوري، إذا فازت الشركات الكورية بصفقات لمشاريع ضخمة من قبل شركة بترول أبو ظبي خلال هذا العام.

ويعتزم البنك الكوري تعزيز التعاون مع شركات الطاقة العامة في الشرق الأوسط التي لها معاملات كثيرة مع الشركات الكورية الجنوبية مثل شركة "أرامكو" السعودية وشركة قطر للبترول.

المصدر: يونهاب