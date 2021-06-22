وزير المالية القطري: الدوحة لن تطرق سوق الديون هذا العام إلا "لاغتنام الفرص"

أفاد وزير المالية بالإنابة في قطر علي بن أحمد الكواري، بأن بلاده لن تطرق سوق الدين هذا العام إلا "لاغتنام الفرص" بعد أن أدت قفزة في أسعار الطاقة إلى خفض احتياجات تمويل الميزانية.

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وقال الكواري، متحدثا في منتدى اقتصادي، إن بلاده ستجمع ديونا هذا العام فقط للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة. وأضاف قائلا: "لنغتنم الفرص فقط، لكن من منظور العجز والميزانية، إذا استمر الوضع فإننا سنكون في وضع جيد".

بدورها أفادت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الأسبوع الماضي بأن قطر ستحقق على الأرجح فائضا في الميزانية هذا العام يقترب من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدة من تعافي أسعار الطاقة بعد التباطؤ الناتج عن فيروس كورونا العام الماضي، والذي شهد انكماش الاقتصاد القطري بنسبة ‭‭3.7‬‬ بالمئة.

وسجلت قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال، فائضا ‭‭200‬‬ مليون ريال (‭‭55‬‬ مليون دولار) في الربع الأول من هذا العام. وقال الكواري إن الفائض جاء نتيجة "ضبط الإنفاق وتحسن الإيرادات".

وفي ديسمبر 2020، توقعت الدوحة عجزا قدره ‭‭34.6‬‬ مليار ريال (‭‭9.5‬‬ مليار دولار) هذا العام، لكن ميزانيتها لعام ‭‭2021‬‬ استندت إلى افتراض لسعر للنفط عند ‭‭40‬‬ دولارا للبرميل، مما يعني أن العجز الفعلي قد يكون أقل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" فوق ‭‭75‬‬ دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى تسجله الأسعار منذ ‭‭25‬‬ أبريل ‭‭2019‬‬.

وقال الكواري إن قطر ستسعى في المستقبل إلى تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة أعمال أفضل.

(الدولار = ‭‭3.6416‬‬ ريال قطري)

المصدر: رويترز