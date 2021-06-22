مصر.. الكشف عن تفاصيل سعر وتصنيع وحجز السيارة الكهربائية الجديدة

كشف الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات في مصر، هاني الخولي، عن تفاصيل حول السيارة الكهربائية وتصنيعها وسعرها وحجزها.

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وفي تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، قال هاني الخولي: "إن الشركة تعول كثيرا على السيارة الجديدة لخدمة قطاع كبير من المصريين، ولا سيما في ظل التوجه نحو تخفيف الانبعاثات الضارة وحماية البيئة".

وأعلن الخولي أنه "سيتم تدشين موقع حجز السيارة الجديدة في شهر ديسمبر المقبل"، بحيث يكون متاحا بشكل تام مطلع يناير 2022، موضحا أنه "سيتم تحديد جدية حجز للسيارات سيتم تحديده".

وعن سعر السيارة الجديدة، أشار الرئيس التنفيذي إلى أنه "سيكون ما بين 300 ألف إلى 360 ألف جنيه، وهو سعر أقل كثيرا من سيارات الكهرباء في العالم".

وأوضح هاني الخولي أنه "حاليا تأهيل المصنع، تمهيدا لتصنيع السيارة وانتظارا لوصول خبراء شركة دونج فينج الصينية مطلع يوليو المقبل، وأنه سيتم إتاحة 3 أنواع من السيارة الكهربائية الجديدة في مصر وفقا لقدرة البطاريات"، لافتا إلى أنه "سيتم تصنيع البطارية أولا في الصين، مع دراسة إمكانية تصنيعها في مصر الفترة المقبلة، وأن نسبة المكون المحلى تتراوح من50%‎ لـ55%‎".

كما لفت إلى أن "السيارة ستخضع لعمليات تجارب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر في مختلف الأجواء المصرية ومع مختلف السائقين، وكذلك مع مختلف البيئات للاطمئنان على كفاءتها وقدرتها، ولا سيما إنه لأول مرة تخرج هذه السيارة من الصين وتصل سرعتها لـ145 كيلو متر في الساعة والشحنة الواحدة تصل قدرتها لـ400 كيلو متر".

المصدر: "اليوم السابع"