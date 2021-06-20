السعودية.. نشر ترتيب شركات الطيران والمطارات حسب شكاوى المسافرين

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، عن ارتفاع إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مايو الماضي.

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وأضافت أن عدد الشكاوى بلغ 285 شكوى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020 والذي وصلت فيه الشكاوى إلى 165 شكوى.

ورصد المؤشر أن: الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى خلال الشهر الماضي، وذلك بواقع 4 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت خلال مايو الماضي إلى 77%.

واحتلت طيران ناس ثانيا بواقع 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 90%.

وطيران أديل ثالثا بعدد شكاوى في الشهر مايو الماضي وصلت إلى 37 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 50%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لشهر مايو الماضي، عن استرجاع قيمة التذاكر أولا، ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات، أشار إلى حصول: مطار الملك فهد الدولي بالدمام كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مايو، وذلك بواقع شكويين وبنسبة معالجة لها في الوقت المحدد بلغت 67%.

بينما جاء ثانيا مطار أبها الدولي بواقع شكويين لكل 100 ألف مسافر، قدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 100%.

فيما حل مطار نجران الدولي ثالثا بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%.

المصدر: سبق+ تويتر