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اجتماع لبناني سوري مرتقب غدا الأحد في دمشق

مال وأعمال

اجتماع لبناني سوري مرتقب غدا الأحد في دمشق
RT
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ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن العاصمة السورية دمشق ستشهد يوم غد الأحد اجتماعا لبحث التعاون الاقتصادي المشترك بين لبنان وسوريا.

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وحسب موقع "النشرة" فإن عددا من السياسيين اللبنانيين سيبحثون تنفيذ التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال اجتماع في وزارة الخارجية السورية، بحضور سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

المعلومات ذاتها ذكرها موقع "أحوال ميديا" الذي قال إن اجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة سيستوجب "تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وتخطي لبنان عقدة قيصر".

وأشار الموقع إلى أن اللجنة "سبق واجتمعت منذ أشهر في دمشق قبل وفاة وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم، ثم توقفت عن نشاطها، لتعود الآن إلى اندفاعتها بمتابعة وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، وعبر تنسيق مع سفارة سوريا في لبنان".

وذكر الموقعان أن الاجتماع سيحضره عن الجانب اللبناني النواب ​علي حسن خليل​، أسعد حردان، ​عبد الرحيم مراد​، آغوب بقرادونيان والوزير السابق ​صالح الغريب​.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + RT

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